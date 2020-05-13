2020-05-13T10:45:40+03:00
Происшествия

Мужчину, шиковавшего на фальшивые деньги, задержали в Санкт-Петербурге

Парень покупал подделки в даркнете и тратил их в ресторанах и магазинах [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Мужчину, шиковавшего на фальшивые деньги, задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОМужчину, шиковавшего на фальшивые деньги, задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в том, что живет «на широкую ногу» он совсем не законно. Во вторник, 12 мая 2020 года, около восьми часов вечера оперативники МВД вместе с коллегами из ФСБ задержали парня, который платил везде фальшивыми деньгами.

- Подозреваемого задержали у дома 35 Б на Большом проспекте Петроградской стороны. Им оказался 28-летний петербуржец, работающий инженером по разработке строительных проектов в коммерческой фирме, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Оказалось, что мужчина решил «улучшить» свое материальное положение и купил в интернет-магазине в даркнете поддельные деньги – купюры номиналом в 5 тысяч рублей, не менее пяти штук. Бумажками он расплачивался в ресторанах, кофейнях и продуктовых магазинах в Центральном, Приморском и Петроградском районах Санкт-Петербурга.

Проведено четыре обыска в жилищах подозреваемого и лиц, возможно осведомленных о его противоправной деятельности, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы, имеющие интерес для следствия. Возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала парня, живущего на фальшивые деньги в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Покровской больнице умер начальник отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга
Полиция поймала пенсионера, убившего бывшую жену садовыми ножницами
Жители Всеволожска массово вышли на улицы после ослабления режима самоизоляции
Суд по делу историка Олега Соколова опять перенесли из-за коронавируса
У богатой москвички украли дорогую коллекцию часов в Санкт-Петербурге
Два человека с внебольничной пневмонией умерли в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года
Стали известны подробности о пяти новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года
Более 40 человек умерли от внебольничной пневмонии в Карелии
На автобусной остановке под Зеленогорском нашли грудного ребенка
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года составило 5 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 13 мая 2020 года: Еще 66 человек заразились
Мужчину, шиковавшего на фальшивые деньги, задержали в Санкт-Петербурге
Один из врачей, спасавший пациентов в больнице Святого Георгия, отравился дымом
Более 9 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки