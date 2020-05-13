Мужчину, шиковавшего на фальшивые деньги, задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в том, что живет «на широкую ногу» он совсем не законно. Во вторник, 12 мая 2020 года, около восьми часов вечера оперативники МВД вместе с коллегами из ФСБ задержали парня, который платил везде фальшивыми деньгами.
- Подозреваемого задержали у дома 35 Б на Большом проспекте Петроградской стороны. Им оказался 28-летний петербуржец, работающий инженером по разработке строительных проектов в коммерческой фирме, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
Оказалось, что мужчина решил «улучшить» свое материальное положение и купил в интернет-магазине в даркнете поддельные деньги – купюры номиналом в 5 тысяч рублей, не менее пяти штук. Бумажками он расплачивался в ресторанах, кофейнях и продуктовых магазинах в Центральном, Приморском и Петроградском районах Санкт-Петербурга.
Проведено четыре обыска в жилищах подозреваемого и лиц, возможно осведомленных о его противоправной деятельности, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы, имеющие интерес для следствия. Возбуждено уголовное дело.
Полиция задержала парня, живущего на фальшивые деньги в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU