Мужчину, шиковавшего на фальшивые деньги, задержали в Санкт-Петербурге

13 Май 2020 2020-05-13T10:45:40+03:00

Мужчину, шиковавшего на фальшивые деньги, задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Парень покупал подделки в даркнете и тратил их в ресторанах и магазинах [видео]

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в том, что живет «на широкую ногу» он совсем не законно. Во вторник, 12 мая 2020 года, около восьми часов вечера оперативники МВД вместе с коллегами из ФСБ задержали парня, который платил везде фальшивыми деньгами.

- Подозреваемого задержали у дома 35 Б на Большом проспекте Петроградской стороны. Им оказался 28-летний петербуржец, работающий инженером по разработке строительных проектов в коммерческой фирме, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Оказалось, что мужчина решил «улучшить» свое материальное положение и купил в интернет-магазине в даркнете поддельные деньги – купюры номиналом в 5 тысяч рублей, не менее пяти штук. Бумажками он расплачивался в ресторанах, кофейнях и продуктовых магазинах в Центральном, Приморском и Петроградском районах Санкт-Петербурга.

Проведено четыре обыска в жилищах подозреваемого и лиц, возможно осведомленных о его противоправной деятельности, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы, имеющие интерес для следствия. Возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778811" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала парня, живущего на фальшивые деньги в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU