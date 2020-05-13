2020-05-13T11:13:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 13 мая 2020 года: Еще 66 человек заразились

Мы собрали все последние новости о числе заражения коронавирусом в Ленинградской области на 13 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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66 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ленобласти 13 мая 2020 года66 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ленобласти 13 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в стране. За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев заражения в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки выздоровели 4491 человек. Также новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 13 мая 2020 года составили 66 человек.

- За последние сутки в Ленинградской области выявлено еще 66 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе уже 1706 заболевших, - сообщили в оперативном штабе.

Также за последние сутки в области полностью выздоровели 36 человек. Общее число тех, кто вылечился от коронавируса с начала эпидемии уже 502 человека. Новых смертей зафиксировано не было. Всего их в области 6.

Кроме того, в Петербурге зарегистрировано 435 новых случаев заболевания, 64 человека вылечились и пять умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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