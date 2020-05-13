2020-05-13T11:23:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года составило 5 человек

Мы собрали все последние новости об умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 5 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 годаЕще 5 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В среду Северная столица установила настоящий антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусом. Также число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года составило 5 человек. С начала пандемии в городе умерли уже 63 человека.

- В Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года подтвердились еще пять смертей от коронавируса. Подробности о данных случаях буду известны позже, - сообщили в оперативном штабе по инфекции.

За сутки коронавирус подтвердился еще у 435 человек, 64 выздоровели. Так с начала пандемии в Петербурге заразились уже 8485 горожан, выздоровели 1848 и умерли 63 человека.

Напомним, что с 12 мая в Петербурге введен обязательный масочный режим для всех жителей города. Власти решили поддержать некоторые категории горожан и пообещали выплаты на средства индивидуальной защиты - по 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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