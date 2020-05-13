На автобусной остановке под Зеленогорском нашли грудного ребенка
Теплая погода и внимание случайных прохожих спасли жизнь грудному младенцу, которого на автобусной остановке под Петербургом бросила собственная мать. 12 мая «кулек» с малышом нашли жители Курортного района и сразу вызвали скорую и полицию.
- Около 20.40 в дежурную часть по номеру 112 поступил сигнал, что на автобусной остановке на 2-м км автодороги между Зеленогорском и Пухтоловой горой, был обнаружен грудной ребенок, завернутый в одеяло, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Младенец был экстренно госпитализирован в больницу бригадой скорой помощи, состояние двухнедельного мальчика врачи оценили как средне-тяжелое.
А вскоре нашлась и мать ребенка. Ей оказалась уроженка Таджикистана, живущая в Петербурге нелегально. Она пришла в отделение с повинной и призналась, что около семи вечера 12 числа оставила сына на остановке.
Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности», ей грозит до года тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU