На автобусной остановке под Зеленогорском нашли грудного ребенка

13 Май 2020 2020-05-13T11:28:03+03:00

Младенца бросила мать, которая потом пришла с повинной в полицию

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Теплая погода и внимание случайных прохожих спасли жизнь грудному младенцу, которого на автобусной остановке под Петербургом бросила собственная мать. 12 мая «кулек» с малышом нашли жители Курортного района и сразу вызвали скорую и полицию.

- Около 20.40 в дежурную часть по номеру 112 поступил сигнал, что на автобусной остановке на 2-м км автодороги между Зеленогорском и Пухтоловой горой, был обнаружен грудной ребенок, завернутый в одеяло, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Младенец был экстренно госпитализирован в больницу бригадой скорой помощи, состояние двухнедельного мальчика врачи оценили как средне-тяжелое.

А вскоре нашлась и мать ребенка. Ей оказалась уроженка Таджикистана, живущая в Петербурге нелегально. Она пришла в отделение с повинной и призналась, что около семи вечера 12 числа оставила сына на остановке.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности», ей грозит до года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU