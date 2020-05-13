Более 40 человек умерли от внебольничной пневмонии в Карелии
Вместе с коронавирусом в Карелии встала проблема внебольничной пневмонии. По данным на 13 мая 2020 года, начиная с 1 апреля в республике были госпитализиованы с этой болезнью 356 пациентов, из них восемь за последние сутки.
- С 1 апреля по 13 мая от внебольничной пневмонии в Карелии умер 41 человек, с учетом тех пациентов, что были госпитализированы ранее указанного периода, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу Карелии.
Отмечается, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Что касается коронавируса, то за сутки в Карелии 12 новых случаев заражения. Все в Петрозаводске. Выздоровели за минувшие сутки 7 человек: три в Прионежье, два в Петрозаводске, по одному в Кондопоге и Сегеже.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 30,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,2 раза выше и составляет 158,3 случая, по Северо-Западу – 114,1.
ИСТОЧНИК KP.RU