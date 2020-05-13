Стали известны подробности о пяти новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года

13 Май 2020 2020-05-13T11:53:29+03:00

Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В среду, 13 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции. Стали известны подробности о том, кто были эти зараженные.

- Трое пациентов, мужчины 71 года и 56 лет и женщина 88 лет, скончались в Городской больнице Святого великомученика Георгия. Умерли они 15 и 22 апреля, - сообщили в комитете здравоохранения.

Еще одна 60-летняя женщина скончалась в Клинической инфекционной больнице имени Боткина, 71-летний мужчина скончался в Городской многопрофильной больнице № 2.

Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистую патологию и сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU