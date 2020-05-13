Два человека с внебольничной пневмонией умерли в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года

13 Май 2020 2020-05-13T12:11:26+03:00

Еще два человека с пневмонией умерли в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге увеличилось число смертей от пневмонии. Так, в среду, 13 мая 2020 года, умерли еще два человека в городских больницах с таким диагнозом. Об обоих случаях было сообщено в 23 отдел полиции.

- Около трех часов ночи из больницы поступило сообщение, что накануне вечером к ним поступил 90-летний пациент с внебольничной двухсторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. Спустя несколько часов он скончался, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Примерно в тоже время поступило второе сообщение. Врачи рассказали, что в 4 часа ночи 11 мая к ним в больницу доставили 73-летнего пациента из госпиталя Ветеранов войн. У него была внебольничная пневмония и отек головного мозга. 13 мая он умер.

Оба тела умерших были направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также проверку проводит следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU