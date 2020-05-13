У богатой москвички украли дорогую коллекцию часов в Санкт-Петербурге

13 Май 2020 2020-05-13T12:33:31+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция расследует крупную квартирную кражу. Утром 12 мая 2020 года к правоохранителям обратился 33-летний местный житель, который рассказал, что обокрали его квартиру, которую он сдает в поднаем. Из «двушки» на Выборгском шоссе вынесли дорогую коллекцию часов девушки, которая там жила.

- Заявитель пояснил, что кража произошла с 18 марта по 12 мая, пока в квартире никого не было. По его словам, вор украл из мини-сейфа и шкафа семь элитных часов и ювелирные украшения, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Среди украденного были: часы «Hublot» стоимостью 1 миллион рублей, золотые часы «Bas» стоимостью 164 тысяч, «Casio g-shock» стоимостью 75 тысяч., «DKNY» за 15 тысяч рублей, «Tissot» за 20 000, а также еще пара часов общей стоимостью 320 тысяч рублей и золотые украшения. Все это принадлежит 28-летней девушки из Москвы, которая снимает данную квартиру.

Общая сумма кражи составила 1,686 тысяч рублей. Сейчас полиция уже возбудила уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU