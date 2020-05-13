Суд по делу историка Олега Соколова опять перенесли из-за коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T12:54:35+03:00

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Петербургский суд вновь перенес дату рассмотрения дела историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве и расчленении своей молодой любовницы. Заседание, которое было назначено на 13 мая, теперь состоится не раньше начала июня.

- Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова отложено на 09.06.2020 в 12.00, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В прошлый раз суд не смог собраться 9 апреля. Как и сейчас. Причиной стала эпидобстановка. Из-за коронавируса было невозможно обеспечить безопасность участников процесса, а рассматривать такие дела по видеосвязи закон пока не позволяет.

Напомним, что 63-летний бывший доцент СПбГУ Олег Соколов в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года убил свою 24-летнюю любовницу Анастасию Ещенко, после чего, через два дня расчленил тело и по частям выбросил его в Мойку. В этот момент историк сам упал в воду, на чем и был пойман.

Свою вину он признал.

ИСТОЧНИК KP.RU