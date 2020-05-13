2020-05-13T13:24:42+03:00
Общество

Жители Всеволожска массово вышли на улицы после ослабления режима самоизоляции

Многие в первую очередь направились в салоны красоты [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Ленобласти вышли на улицу после ослабления режима самоизоляцииЖители Ленобласти вышли на улицу после ослабления режима самоизоляцииФото: принтскрин видео.
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В Ленинградской области с 12 мая 2020 года начал ослабевать режим самоизоляции. В некоторых районах начали работать торговые центры, салоны красоты и многое другое. В первый же день жители города Всеволожск массово вышли на улицы. Однако многие все еще носят маски и перчатки, а также соблюдают социальную дистанцию. Жители Всеволжска радуются возможности пройтись по магазинам, посетить салоны красоты и отремонтировать технику в мастерской.

- Дома сидеть ужасно надоело, я так долго уже лет пять не была дома, - рассказала кассир в непродовольственном магазине.

Местная жительница Маргарита Носова рассказала, что после снятия ограничений в первую очередь направилась в парикмахерскую.

- С утра позвонила, постриглась быстро. Очень много звонков было, прямо пока я стриглась, звонили, звонили, звонили. Постриглась у своего мастера, который вышел [на работу, - поделилась женщина.

В рамках программы по выходу из режима самоизоляции Ленинградская область была разделены на три зоны: первая или "красная зона", куда входит Всеволжск, ощутит на себе лишь маленькие послабления и продолжит соблюдать жесткие ограничительные меры, а в третьей будет наиболее заметное снятие режима самоизоляции. Для всего региона остается обязательным использование средств индивидуальной защиты. Таким образом, в городах первой зоны разрешена торговля непродовольственными товарами, кроме парфюмерии и косметики, работа ТРК, охота и рыбалка, индивидуальные и парные тренировки на открытом воздухе, стоматология, частичная заполняемость салонов красоты.

Жители Всеволжска вновь вышли на улицы в связи с ослаблением режима самоизоляции.В рамках программы по выходу из режима самоизоляции Ленинградская область была разделены на три зоны

ИСТОЧНИК KP.RU

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