2020-05-13T13:16:01+03:00
Происшествия

Полиция поймала пенсионера, убившего бывшую жену садовыми ножницами

9 мая подвыпивший мужчина пришел к экс-супруге в гости и в ходе ссоры нанес ей 20 ножевых ранений
Петр КИБЕР
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Бывший муж убил жену садовыми ножницами из-за раздела имущества после развода.Бывший муж убил жену садовыми ножницами из-за раздела имущества после развода.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Волосовского района Ленобласти поймали и допросили пенсионера, который жестоко расправился с бывшей женой. Он 20 раз ударил экс-супругу садовыми ножницами, а тело вывез с дачного участка на тачке и закопал в горе мусора.

- 10 мая 2020 года в полицию от 45-летней петербурженки поступило сообщение об исчезновении ее 66-летней матери, проживающей в деревне Эдази, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При осмотре дома была найдены тревожная кнопка, которую женщина держала под рукой. Причиной был бывший муж, живший по соседству.

Кроме того на участке полицейские нашли следы от садовой тачки, по которым и был найден труп убитой.

Вскоре в руки стражей порядка попался и сам 64-летний пенсионер, работающий формовщиком на хлебозаводе.

По версии следствия, 9 мая, будучи пьяным, он пришел к жене в гости и устроил скандал из-за раздела имущества после развода, длящегося уже восемь лет. После ссоры мужчина убил бывшую жену, обмотал труп скотчем и пленкой, после чего отвез на свалку.

Сейчас дело ведет управление Следственного комитета, задержанному предъявлено обвинение в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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