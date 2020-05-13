2020-05-13T13:21:59+03:00
Общество

В Покровской больнице умер начальник отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга

Предположительно, он болел коронавирусом
Роман ЛЯЛИН
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Полицейский скончался в больницеПолицейский скончался в больницеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Покровской больнице Санкт-Петербурга накануне скончался 46-летний начальник 16-ого отдела полиции Василеостровского района Руслан Анисимов. Подполковник был госпитализирован 27 апреля. Предположительно, с двухсторонней пневмонией. Состояние полицейского ухудшилось. В последнее время он был на искусственной вентиляции легких.

- В ГУ МВД подтвердили факт смерти 12 мая после непродолжительной болезни начальника 16 отдела полиции Василеостровского района Руслана Анисимова. Семье полицейского будет оказана всесторонняя помощь, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Начальником отдела полиции Руслан Анисимов был назначен в этом году. По одной из версий, полицейский болел коронавирусом. Официальная причина смерти не сообщается.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования семье сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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