2020-05-13T13:34:23+03:00
Общество

Комздрав Петербурга рассказал о двух пациентах, умерших от коронавируса

Жертвами болезни стали мужчина и женщина
Петр КИБЕР
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Всего с начала пандемии от коронавируса в Петербурге умерли 63 человека.Всего с начала пандемии от коронавируса в Петербурге умерли 63 человека.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о еще двух умерших от коронавируса пациентах, смерть которых была подтверждена 12 мая. Жертвами инфекции COVID-19 стали пожилые мужчина и женщина.

- Женщина 68 лет скончалась в Городской многопрофильной больнице № 2. 71-летний мужчина скончался в Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина.

Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, которая обострилась на фоне коронавируса. Однако причиной смерти комиссия по летальным исходам признала именно двустороннюю пневмонию, вызванную вирусом СOVID-19.

Напомним, что сегодня Комздрав подтвердил еще пять смертей от коронавирусной инфекции. Таким образом, по состоянию на утро 13 мая общее количество умерших в Санкт-Петербурге достигло 63 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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