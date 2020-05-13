Комздрав Петербурга рассказал о двух пациентах, умерших от коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T13:34:23+03:00

Всего с начала пандемии от коронавируса в Петербурге умерли 63 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о еще двух умерших от коронавируса пациентах, смерть которых была подтверждена 12 мая. Жертвами инфекции COVID-19 стали пожилые мужчина и женщина.

- Женщина 68 лет скончалась в Городской многопрофильной больнице № 2. 71-летний мужчина скончался в Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина.

Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, которая обострилась на фоне коронавируса. Однако причиной смерти комиссия по летальным исходам признала именно двустороннюю пневмонию, вызванную вирусом СOVID-19.

Напомним, что сегодня Комздрав подтвердил еще пять смертей от коронавирусной инфекции. Таким образом, по состоянию на утро 13 мая общее количество умерших в Санкт-Петербурге достигло 63 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU