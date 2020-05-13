Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года рухнул до минимума

13 Май 2020 2020-05-13T13:43:24+03:00

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Ослабление режима самоизоляции еще не наступило в Северной столицы, а жители уже решили, что хватит сидеть дома. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года установил очередной антирекорд – всего 1,7 балла. Ниже ранее он еще не падал.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 13:20 составил 1,7 балла — это значит, что на улице очень много людей, - сообщает сервис «Яндекс».

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,1 балла, это на 1,7 балла больше, чем в средний вторник до распространения коронавируса. В прошлый вторник местный индекс составлял 2,9 балла — за неделю индекс упал на 0,8 балла.

По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день город Санкт-Петербург занял 2 место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек. Возглавил вчерашний рейтинг город Москва с 2,5 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU