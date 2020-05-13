2020-05-13T14:00:34+03:00
Общество

КАД встал в огромную пробку в Санкт-Петербурге 13 мая

Затор образовался на северной стороне трассы
Лилия КОЗЛОВА
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КАД встал в сложную пробку утром 13 маяКАД встал в сложную пробку утром 13 маяФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге, несмотря на режим самоизоляции, ни дня не проходит без пробок. Так, утром в среду, 13 мая 2020 года, в плотный поток собрались автомобили на Кольцевой автодороге. Также машины встали рядом с КАД, на Мурманском шоссе.

- В 12:30 часов в Санкт-Петербурге наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Машины встали на внутренней стороне КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса. Затор растянулся на 6,5 километров, - сообщается в данных сервиса «Яндекс».

Еще одна необычно длинная пробка была зафиксирована на Мурманском шоссе в 13 часов дня. Затор длинной в 5,3 километров образовался от КАД до эстакады над железной дорогой.

В целом максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 3 балла, что соответствует обычному уровню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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