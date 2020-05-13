Губернатор наградил председателя ЗакСа знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

13 Май 2020 2020-05-13T14:14:07+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил спикера городского Законодательного собрания Вячеслава Макарова. По окончании заседания парламента, на которое в Мариинский дворец приехал глава Северной столицы, он вручил председателю ЗакСа почетный знак.

- Александр Беглов наградил Вячеслава Макарова знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом», - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Впрочем, торжественной церемонии предшествовал рабочий день, который губернатор провел в обществе депутатов. В парламенте он общался с народными избранниками и отвечал на их вопросы, в том числе самые злободневные – о коронавирусе.

Так, глава города отметил, что все пенсионеры и льготники получат выплаты в 800 рублей на приобретение масок и перчаток, обязательных для выхода в общественные места. Кроме этого Александр Беглов призвал извлечь уроки из «эпидемии» и пообещал совершенствовать систему городской медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU