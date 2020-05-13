2020-05-13T14:14:07+03:00
Общество

Губернатор наградил председателя ЗакСа знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Церемония состоялась на заседании городского парламента 13 мая
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Губернатор Петербурга наградил спикера ЗакСа почетным знаком.Губернатор Петербурга наградил спикера ЗакСа почетным знаком.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил спикера городского Законодательного собрания Вячеслава Макарова. По окончании заседания парламента, на которое в Мариинский дворец приехал глава Северной столицы, он вручил председателю ЗакСа почетный знак.

- Александр Беглов наградил Вячеслава Макарова знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом», - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Впрочем, торжественной церемонии предшествовал рабочий день, который губернатор провел в обществе депутатов. В парламенте он общался с народными избранниками и отвечал на их вопросы, в том числе самые злободневные – о коронавирусе.

Так, глава города отметил, что все пенсионеры и льготники получат выплаты в 800 рублей на приобретение масок и перчаток, обязательных для выхода в общественные места. Кроме этого Александр Беглов призвал извлечь уроки из «эпидемии» и пообещал совершенствовать систему городской медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где в Ленинградской области нашли новых зараженных коронавирусом
Двух человек без сознания спасли из пожара в Санкт-Петербурге
В офисе «Ленэнерго» прошли обыски
Почти 6 тысяч коек для лечения больных коронавирусом развернуто в Санкт-Петербурге
В Петербурге в 5,5 раз выросла заболеваемость внебольничной пневмонией
Центр имени Алмазова начал принимать пациентов с коронавирусом
Парк Монрепо в Выборге открыли для туристов
Губернатор наградил председателя ЗакСа знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом»
КАД встал в огромную пробку в Санкт-Петербурге 13 мая
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года рухнул до минимума
Комздрав Петербурга рассказал о двух пациентах, умерших от коронавируса
В Покровской больнице умер начальник отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга
Полиция поймала пенсионера, убившего бывшую жену садовыми ножницами
Жители Всеволожска массово вышли на улицы после ослабления режима самоизоляции
Суд по делу историка Олега Соколова опять перенесли из-за коронавируса
У богатой москвички украли дорогую коллекцию часов в Санкт-Петербурге
Два человека с внебольничной пневмонией умерли в Санкт-Петербурге 13 мая 2020 года
Стали известны подробности о пяти новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года
Более 40 человек умерли от внебольничной пневмонии в Карелии
На автобусной остановке под Зеленогорском нашли грудного ребенка
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года составило 5 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 13 мая 2020 года: Еще 66 человек заразились
Мужчину, шиковавшего на фальшивые деньги, задержали в Санкт-Петербурге
Один из врачей, спасавший пациентов в больнице Святого Георгия, отравился дымом
Более 9 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки