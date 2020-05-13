Центр имени Алмазова начал принимать пациентов с коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T14:38:55+03:00

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В Санкт-Петербурге еще одна больниц начала принимать больных с коронавирусом. С 13 мая 2020 года национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова стал третьим федеральным стационаром, который развернул свои коечные мощности для лечения пациентов с COVID-19.

- Прием пациентов начался на один день ранее планируемой даты 14 мая. Решение было обосновано развитием эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге и полной готовностью Центра Алмазова к оказанию помощи больным с COVID-19. В стационар уже поступили 8 пациентов, - рассказали в Смольном.

В учреждении для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией подготовлены 500 коек, полностью соответствующих требованиям приказов и распоряжений Министерства здравоохранения. Алмазова имеет достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, кислорода, медикаментов, средств индивидуальной защиты для медицинского и обслуживающего персонала.

В процессе перепрофилирования учреждения проведены тренинги по отработке медицинским персоналом навыков по приему пациентов с COVID-19 и диагностическим мероприятиям для определения дальнейшей маршрутизации пациентов в реанимационные и терапевтические отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU