2020-05-13T14:59:58+03:00
Общество

В Петербурге в 5,5 раз выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

А смертность в 10 раз превысила число умерших из-за коронавируса
Петр КИБЕР
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В Петербурге в 5,5 раз вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией.В Петербурге в 5,5 раз вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В нынешнем году в Петербурге резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. Рост по сравнению с многолетними значениями составил 5,5 раз. Об этом на заседании городского правительства заявил губернатор Александр Беглов. Одновременно с этим увеличилась и смертность, которая многократно перекрывает показатели умерших от коронавируса.

- С 1 марта пневмонией заболели 11 223 человека. 5924 из них выздоровели, а 694 - скончались. За время пандемии коронавирус зарегистрирован у 8 485 жителей Петербурга, умерли из которых 63 человека, - пишут «Невские новости».

Таким образом, пневмония унесла в десять раз больше жизней, чем COVID-19. При этом коронавирус часто становится причиной двусторонней пневмонии и сопутствует ей.

Отметим, что на сегодняшний день в больницах остаются 4650 пациентов с пневмонией, они лежат в тех же инфекционных больницах, что и заразившиеся коронавирусом, но в статистику по COVID-19 не входят. Все больные пневмонией проходят тесты на коронавирусную инфекцию. однако подтверждение происходит иногда уже после смерти человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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