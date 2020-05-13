2020-05-13T15:11:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 6 тысяч коек для лечения больных коронавирусом развернуто в Санкт-Петербурге

Оборудование медучреждений для зараженных продолжается
Лилия КОЗЛОВА
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Почти 6 тысяч мест для лечения больных коронавирусом обустроено в в ПетербургеПочти 6 тысяч мест для лечения больных коронавирусом обустроено в в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге почти 6 тысяч коек развернуто в городских больницах бля лечения зараженных коронавирусом. Об этом в среду, 13 мая 2020 года, рассказал губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчета о результатах деятельности за 2019 год.

- Вся городская система здравоохранения перешла фактически на мобилизационный режим работы. В кратчайшие сроки были развёрнуты специализированные больничные мощности. В марте у нас было 589 коек в больнице имени Боткина и 52 койки в Филатовской больнице. Сегодня в нашем распоряжении 5925 специализированных коек в 15 городских клиниках и двух федеральных медицинских центрах, - отметил губернатор.

В «Ленэкспо» развернут госпиталь на 1 тысячу мест. В нем находятся пациенты с легкой формой заболевания. Центр прикреплен к Госпиталю ветеранов войн. Сейчас там разворачиваются дополнительные места.

Также пансионат «Заря», который ранее использовали как обсерватор, переоборудовали для пациентов с коронавирусом средней тяжести. В нем обустроено 600 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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