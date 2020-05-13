Беглов призвал «выучить урок» эпидемии

13 Май 2020 2020-05-13T16:31:44+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все должны извлечь «уроки из эпидемии». Об этом глава города сказал и депутатам парламента Северной столицы, перед которыми выступал с отчетом о работе правительства.

- Уроки эпидемии необходимо выучить. Аудит медицинского комплекса, который мы фактически начали, важно довести до логического конца. Новый опыт, за который мы платим сейчас высокую цену, нужно распространить и на другие отрасли здравоохранения, - приводит слова Александр Беглова пресс-служба Смольного.

Кроме проверки и модернизации системы здравоохранения, которая уже идет, наученное горьким опытом правительство Петербурга решило создать неснижаемый и пополняемый запас средств индивидуальной защиты – масок, перчаток, противовирусных костюмов и т.д., а также лекарств.

Огни пригодятся на случай, если на город опять обрушится какой-нибудь вирус. Впрочем, эксперты заявляют, что и от нынешнего COVID-19 просто и быстро избавиться не удастся. В новой реальности горожанам придется жить не один месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU