2020-05-13T16:44:03+03:00
Общество

КАД встал в 11-киллометровую пробку в Санкт-Петербурге в среду

Движение по магистрали города сильно усложнено
Лилия КОЗЛОВА
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КАД встал в жесткую пробку на севере ПетербургаКАД встал в жесткую пробку на севере ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Очередная огромная пробка образовалась на Кольцевой автомагистрали в Санкт-Петербурге. На этот раз в четвертом часу дня затор собрался в районе Комендантского проспекта, где уже вторую неделю проходят ремонтные работы.

- В 15:36 часов 13 мая в Санкт-Петербурге наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она образовалась на внутренней стороне КАД, от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Длина пробки — 11,3 километра, - сообщил сервис «Яндекс»,

Также в три часа дня необычно сложная пробка, длинной 5,3 километров, была зафиксирована на Мурманском шоссе, от КАД до эстакады над железной дорогой.

Утром на кольцевой тоже образовалась рекордно длинная пробка для этого времени суток в городе. Она растянулась на 6,5 километров по внутренней стороне КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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