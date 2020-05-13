На Софийской улице погиб водитель «Газели», влетевшей в фуру

13 Май 2020 2020-05-13T16:48:36+03:00

На Софийской улице погиб водитель "Газели". Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

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Смертельное ДТП произошло днем 13 мая в Колпинском районе Петербурга. Здесь «Газель», везшая баллоны с кислородом, врезалась в припаркованный грузовик с полуприцепом. Удар оказался сильным, и кабину полуторки смяло как жестянку.

- По предварительной информации, около 12:10, на Софийской улице, в районе перегона от Южной ТЭЦ в сторону Колпино, водитель «Газели» совершил наезд на остановившийся в правом ряду тягач «Фредлайнер» с прицепом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестно, почему 61-летний водитель «Газели» не заметил огромный грузовик, но произошло столкновение, в результате которого мужчина погиб на месте. Прибывшие на вызов медики уже ничем не могли ему помочь.

37-летний шофер тягача не пострадал.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются инспекторы Госавтоинспекции. По результатам проверки будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU