Дефицит бюджета Санкт-Петербурга составил 10,5 млрд рублей в 2019 году

13 Май 2020 2020-05-13T17:00:56+03:00

Планируется, что в 2020 году он вырастет на 51 млрд рублей

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В Санкт-Петербурге в 2019 году бюджет получил доходы на сумму 639,2 миллиардов рублей, а расходы – 649,7 миллиардов рублей. Об этом в среду, 13 мая 2020 года, на совещании губернатора с членами правительства рассказал председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

- Дефицит бюджета составил 10,5 миллиардов рублей. Больше 95% от доходов — 609,6 миллиардов рублей, составили налоговые и неналоговые доходы, 29,6 миллиардов (4,5%) — безвозмездные поступления. Из налоговых доходов 73% получено за счет налога на доходы физлиц и на прибыль организаций, - пояснил он.

Исполнение расходной части бюджета назвали лучшим за последние десять лет. На 18 государственных программ потрачено 623 миллиардов рублей.

А вот дефицит 2020 года вырастет на 51 миллиард рублей, отмечает все тот же Корабельников. Расходы бюджета Петербурга снизят на 50,6 миллиардов рублей, а доходы упадут на 101,8 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU