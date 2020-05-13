В Ленобласти 1,5 тысячи человек, потерявших работу, отправят на дорожное благоустройство
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что до полутора тысяч человек из числа тех, кто потерял доход из-за коронавируса, могут привлечь к дорожным работам. Так власти помогут людям получить временный заработок.
- Весь июнь, дальше не будем заглядывать, но на полтора месяца мы делаем общественные работы, - заявил на встрече с дорожниками губернатор Ленобласти.
Он поручил руководству предприятий в течение трех дней предоставить данные, сколько людей им нужно для вырубки кустарников вдоль дорог, уборки обочин и так далее.
Также Александр Дрозденко и озвучил примерную зарплату временных рабочих – 1000-1200 рублей в день, то есть около 22 тысяч в месяц.
Всего в Ленобласти будет три вида общественных работ: дорожные, расчистка экологических троп и составление карт для туристических маршрутов.
Устроиться на них можно будет через Службу занятости Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU