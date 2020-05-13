В Ленобласти 1,5 тысячи человек, потерявших работу, отправят на дорожное благоустройство

13 Май 2020 2020-05-13T17:10:11+03:00

К общественным работам в Ленобласти могут привлечь до 1,5 тысячи человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что до полутора тысяч человек из числа тех, кто потерял доход из-за коронавируса, могут привлечь к дорожным работам. Так власти помогут людям получить временный заработок.

- Весь июнь, дальше не будем заглядывать, но на полтора месяца мы делаем общественные работы, - заявил на встрече с дорожниками губернатор Ленобласти.

Он поручил руководству предприятий в течение трех дней предоставить данные, сколько людей им нужно для вырубки кустарников вдоль дорог, уборки обочин и так далее.

Также Александр Дрозденко и озвучил примерную зарплату временных рабочих – 1000-1200 рублей в день, то есть около 22 тысяч в месяц.

Всего в Ленобласти будет три вида общественных работ: дорожные, расчистка экологических троп и составление карт для туристических маршрутов.

Устроиться на них можно будет через Службу занятости Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU