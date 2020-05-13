В министрерстве образования рассказали, как изменится прием в вузы в связи с переносом ЕГЭ 2020

13 Май 2020 2020-05-13T17:30:00+03:00

Сдавать ЕГЭ 2020 будут только те одинадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, окончательные даты начала ЕГЭ 2020 будут озвучены в ближайшее время

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Сегодня министерство просвещения России объявило о повторном переносе сроков выпускных экзаменов в школах в 2020 году. До этого озвучивалась дата - 8 июня, но из-за ситуации в стране, итоговые испытания сдвинут на более поздний срок. Журналисты kp.ru постарались ответить на самые важные вопросы, которые сейчас возникают у школьников и их родителей.

Итак. Точная дата начала ЕГЭ. Как заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, окончательные даты будут озвучены в ближайшее время.

- Сдавать ЕГЭ в этом году будут только те выпускники (речь об одиннадцатиклассниках, - примеч.Ред.), которые планируют поступать в вузы, – подтвердил министр просвещения Сергей Кравцов. - Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки.

Как выпускники, которые откажутся от ЕГЭ, получат свой аттестат? Уже известно, что для них экзамены будут отменены, а итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

Что касается девятиклассников, для них полностью отменили экзамены в 2020 году.

- Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать учебный год в сентябре, - пояснил ситуацию министр высшего образования и науки Валерий Фальков. - Также минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU