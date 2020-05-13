2020-05-13T17:51:24+03:00
Общество

Дрозденко посетил парикмахерскую впервые после смягчения режима самоизоляции в Ленинградской области

Губернатор региона проверил работу салона красоты
Лилия КОЗЛОВА
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил работу парикмахерской в Кировске и обновил прическуГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил работу парикмахерской в Кировске и обновил прическуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко 13 мая 2020 года побывал в Кировском районе с рабочим визитом, в ходе которого проверил соблюдение санитарно-эпидемических мер и использование средств индивидуальной защиты у мастеров в одной из парикмахерских. Да, и сам обновил прическу.

- Мы дали нашим предпринимателям возможность работать при строгом соблюдении всех необходимых санитарных мер. Пока эпидемиологическая ситуация не изменится в лучшую сторону, мы должны быть уверены в том, что бизнес будет вести себя ответственно и заботиться о здоровье клиентов и работников, — сказал Александр Дрозденко.

С 12 мая работы салонов красоты разрешены на всей территории Ленинградской области, в том числе в «красной» зоне, куда вошли Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский районы. Во второй зоне еще разрешены услуги солярия, а в «зеленой» - Сосновый Бор, Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы - разрешены услуги солярия и массажа, эстетическое удаление волос и оздоровительный уход за телом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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