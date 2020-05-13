Самолет из Таиланда с 141 пассажирами прилетит в Санкт-Петербург

13 Май 2020 2020-05-13T18:21:48+03:00

Более 140 человек прилетят из Таиланда в Петербург 13 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За последние полтора месяца через город на Неве в России вернулись 2 тысячи человек

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Санкт-Петербург ожидает очередной рейс, который привезет россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. В среду, 13 мая 2020 года, в Пулково приземлится самолет из Таиланда, города Бангкок. От сделает остановку в Северной столице, а после отправится в Москву.

- В Пулково борт покинут 141 человек – жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и несколько человек из других регионов, - рассказали в Смольном.

Прилетевших осмотрят врачи, возьмут анализы, выдадут предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга об обязательной самоизоляции, дадут необходимые разъяснения.

Из аэропорта пассажиров организованно доставят по домам, иногородних – в обсерватор в Курортном районе, где они смогут соблюдать 14-дневную изоляцию.

Нарушение режима самоизоляции чревато административной, а также уголовной ответственностью. Штрафы достигают нескольких тысяч рублей. За соблюдением карантинных мероприятий следят полицейские, сотрудники медицинских учреждений и Роспотребнадзора.

За полтора месяца в Пулково прибыло порядка 30 подобных рейсов из более чем десятка стран. Через Петербург на Родину вернулись 2000 россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU