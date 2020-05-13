Самолет из Таиланда с 141 пассажирами прилетит в Санкт-Петербург
Санкт-Петербург ожидает очередной рейс, который привезет россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. В среду, 13 мая 2020 года, в Пулково приземлится самолет из Таиланда, города Бангкок. От сделает остановку в Северной столице, а после отправится в Москву.
- В Пулково борт покинут 141 человек – жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и несколько человек из других регионов, - рассказали в Смольном.
Прилетевших осмотрят врачи, возьмут анализы, выдадут предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга об обязательной самоизоляции, дадут необходимые разъяснения.
Из аэропорта пассажиров организованно доставят по домам, иногородних – в обсерватор в Курортном районе, где они смогут соблюдать 14-дневную изоляцию.
Нарушение режима самоизоляции чревато административной, а также уголовной ответственностью. Штрафы достигают нескольких тысяч рублей. За соблюдением карантинных мероприятий следят полицейские, сотрудники медицинских учреждений и Роспотребнадзора.
За полтора месяца в Пулково прибыло порядка 30 подобных рейсов из более чем десятка стран. Через Петербург на Родину вернулись 2000 россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU