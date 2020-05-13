2020-05-13T18:29:45+03:00
Общество

ЗакС поддержит стратегию Смольного, обозначенную в отчете губернатора

Александр Беглов выступил перед депутатами с ежегодным докладом
Евгения МОСКВИНА
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Губернатор Петербурга 13 мая представил ЗакСобранию города ежегодный отчет.Губернатор Петербурга 13 мая представил ЗакСобранию города ежегодный отчет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Петербурга Александр Беглов в среду, 13 мая, представил парламенту ежегодный отчет о работе правительства за 2019-й год. И отметил, что прошлый год стал для Северной столицы «годом уверенного развития».

Так, например, Петербург оказался среди регионов-лидеров экономического развития по целому ряду показателей. Уровень безработицы в Петербурге в прошлом году стал самым низким в стране – всего 1,4 процента. А средняя зарплата поднялась на треть выше общерегионального показателя.

– Соглашусь с определением Александра Дмитриевича, что прошедший год для Петербурга был годом уверенного развития, – прокомментировал спикер ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров доклад губернатора.

Сегодня по Петербургу ощутимо ударила пандемия коронавируса, поэтому многие планы и решения правительству пришлось сильно скорректировать.

– Показательно, что и в нынешней – крайне сложной и мало предсказуемой ситуации, исполнительная власть готова держать прежний курс на опережающее развитие города и позитивные перемены для каждого петербуржца, – добавил Вячеслав Макаров. – Сегодня все силы города брошены на спасение заболевших петербуржцев, помощь нуждающимся гражданами и сохранение рабочих мест.

Спикер ЗакСа также отметил командную работу законодательной и исполнительной власти, в том числе и два "антивирусных" пакета. А также добавил, что парламент поддержит обозначенную в отчете главой города стратегию соответствующей нормативно-правовой базой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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