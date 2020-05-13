2020-05-13T18:45:46+03:00
Общество

Умер хирург городской больницы № 20 Санкт-Петербурга

Он продолжал оперировать больных несмотря на риск заражения коронавирусом
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге умер врач-хирург больницы № 20В Петербурге умер врач-хирург больницы № 20Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге снова умер врач. На этот раз скончался хирург городской больницы № 20 Александр Костыгин. Известно, что при жизни у него был обнаружен коронавирус. Смерть врача наступила во вторник, 12 мая 2020 года.

- У него были сопутствующие заболевания, был диабет. И хотя он довольно молодой человек – 1964 года рождения, мы уговаривали его пересидеть, так как люди с сахарным диабетом наиболее подвержены риску заражения коронавирусом. Но он отказался и выходил на работу, оперировал – в том числе и ковидных больных. Мы соболезнуем его супруге, всей его семье. Это невосполнимая потеря для всех нас, нам очень больно, – рассказала Татьяна Суровцева газете «Петербургский дневник».

Официально причина смерти будет названа после того, как в ней разберется специальная комиссия. Однако предварительно, хирург заразился коронавирусом во время своей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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