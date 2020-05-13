«Ночь музеев» в Санкт-Петербурге не состоится из-за коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T19:04:49+03:00

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В Санкт-Петербурге, как это и было ожидаемо, не состоится «Ночь музеев». Вся причина – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Однако горожане смогут посетить музеи онлайн.

- В следующий раз традиционная акция «Ночь музеев» в Петербурге состоится 15 мая 2021 года, в ночь с субботы на воскресенье, - пишет «Мойка78».

Однако в этом есть и плюсы, так как петербуржцы смогут посетить онлайн-мероприятия не только Северной столицы, но и других музеев страны. Посмотреть расписание можно на официальном сайте.

А вот в Ленинградской области все же пройдут некоторые мероприятия. Еще 12 мая в области начали отменять введенные из-за распространения коронавируса ограничения. Выборгский замок, Музейное агентство, Эрмитаж-Выборг, Старая Ладога, Музей «Дорога жизни» и Парк Монрепо уже готовятся провести акцию, но тоже в формате онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU