2020-05-13T19:30:12+03:00
Происшествия

Мотоциклист насмерть разбился в центре Петербурга

26-летний водитель «Ямахи» по неизвестной причине упал с транспорта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В центре Петербурга умер мотоциклист, который по неизвестной причине свалился с транспорта. Фото: vk.com/spb_todayВ центре Петербурга умер мотоциклист, который по неизвестной причине свалился с транспорта. Фото: vk.com/spb_today
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13 мая около 16:45 в центре Петербурга насмерть разбился мотоциклист. Авария произошла возле дома №30 на улице Садовой. 26-летний водитель байка Yamaha R1, двигавшийся по дороге, по неизвестной причине свалился со своего транспорта.

- Причина опрокидывания мотоцикла сейчас устанавливается. В результате ДТП водитель транспортного средства скончался в карете скорой помощи. Все обстоятельства происшествия будут известны позднее, сейчас проводится проверка, - доложили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям из соцсетей, возле мотоцикла виднелась большая лужа масла. Других явных повреждений двухколесного транспорта не заметно. По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», у водителя, предположительно, произошла остановка сердца. Видимых повреждений на его теле врачи не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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