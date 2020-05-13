Дефицит бюджета Петербурга за 2019 год составил 10,5 млрд рублей

13 Май 2020 2020-05-13T19:32:04+03:00

Бюджет Петербурга за 2019 год исполнен более чем на 97%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом доходы в казну превысили плановые показатели почти на 2%

Изменить размер текста: A A

За 2019 год дефицит бюджета Петербурга составил 10,5 млрд рублей. Об этом рассказали в городском комитете финансов на совещании с членами правительства Северной столицы. Чиновники связывают превышение расходов бюджета над его доходами с отменой налогов на движимое имущество для предприятий, а также с решениями, принятыми на федеральном уровне, в том числе из-за увеличения взносов в Фонд обязательного медстрахования за неработающих граждан.

- Доходы бюджета в 2019 году превысили плановые показатели на 1,8% и составили 639,2 млрд рублей. Почти 73% доходов было сформировано за счет налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Также губернатор Александр Беглов сообщили, что за последние два года в Петербург поступает все больше федеральных средств. За 2019 год бюджет в итоге исполнен более чем на 97%. Деньги, в основном, выделялись на развитие образования, здравоохранения, транспортной системы и социальной поддержки горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU