2020-05-13T19:57:34+03:00
Происшествия

Квартиру защитника «Зенита» обокрали на 1,6 млн рублей

У футболистки женской команды Людмилы Шадриной похитили дорогие часы и драгоценности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Квартиру футболистки "Зенита" обокрали неизвестные. Фото: w.fc-zenit.ruКвартиру футболистки "Зенита" обокрали неизвестные. Фото: w.fc-zenit.ru
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Съемную квартиру футболистки женской команды «Зенита» Людмилы Шадриной обокрали неизвестные лица. В период с 18 марта по 12 мая 2020 года «двушка», расположенная в доме на Выборгском шоссе на 17-м этаже, пустовала. Предположительно, в это время ловкий злоумышленник каким-то чудом отжал стеклопакет на кухне и спокойно проник в квартиру. В итоге защитника «Зенита» оставили без 1,686 млн рублей.

- Из мини-сейфа и шкафа пропали следующие часы: «Hublot» стоимостью 1 млн рублей, «Casio g-shock» за 75 тысяч, «DKNY» за 15 тысяч, «Tissot» стоимостью 20 тысяч, золотые «Bas» за 164 тысячи, а также другие часы стоимостью 200 и 120 тысяч рублей. Также пропали украшения из металла желтого цвета, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На самоизоляции Людмила скучает по работе с мячом и мечтает о конце карантина. Фото: instagram.com/lusishadrina

На самоизоляции Людмила скучает по работе с мячом и мечтает о конце карантина. Фото: instagram.com/lusishadrina

Известно, что квартира сигнализацией не оборудована. Но злоумышленника, вероятно, смогут установить по камерам видеонаблюдения, которые находятся в парадной. На месте уже побывали следователи, изъявшие следы обуви и пальцев рук. Возбуждено уголовное дело. Воришке грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас футболистки женской команды «Зенита» находятся, как и положено, на самоизоляции и тренируются дистанционно. Девушки начнут свое выступление в чемпионате России с нового сезона. Добавим, что Людмила Шадрина перешла в стан сине-бело-голубых из московского ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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