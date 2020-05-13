Петербуржцам больше не придется ездить в забитых электричках – количество поездов увеличится

13 Май 2020 2020-05-13T20:07:14+03:00

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Жители Петербурга и Ленинградской области стали чаще пользоваться электричками. Это связано с тем, что с 12 мая в регионах вступили в силу послабления ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. В соцсетях уже стали появляться видео, на которых видно, как люди едут в забитых вагонах, и возможности для соблюдения дистанции нет. Однако, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», количество поездов будет увеличено.

- Так, по рабочим дням будут курсировать 206 пар поездов, по выходным дням их число вырастет до 222 пар, - подчеркнули в пресс-службе. - В настоящее время Санкт-Петербург и Ленинградская область совместно с компанией-перевозчиком рассматривают вопрос полного возвращения к нормативному графику движения пригородных поездов и перехода на летний график движения с 31 мая 2020 года.

«СЗППК» призывает пассажиров использовать при поездках маски и перчатки, а также напоминает, что технику безопасности соблюдают все сотрудники предприятия. Кроме того, регулярно производится влажная уборка подвижного состава.

В Петербурге пассажиры ездят в переполненных электричках .Количество вагонов пригородных электричек сильно сократили. Люди теперь стоят бок о бок, а ещё десятки людей просто не влезли и остались на перронах ожидать следующий поезд, вот только интервал два часа. Передаём привет РЖД Прислал Мавр Мавр через @protestpiter_bot https://t.me/nedimonspbinf/7723

ИСТОЧНИК KP.RU