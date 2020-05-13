2020-05-13T20:16:31+03:00
Происшествия

По 1 млн рублей выплатят семьям пациентов, погибших в пожаре в больнице Святого Георгия

Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление на выделение денежных средств из резервного фонда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По 1 млн рублей выплатят семьям пятерых пациентов, которые погибли в пожаре в больнице Святого Георгия.По 1 млн рублей выплатят семьям пятерых пациентов, которые погибли в пожаре в больнице Святого Георгия.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Семьям пациентов, которые погибли во время пожара в больнице Святого Георгия, теперь точно выплатят по 1 миллиону рублей. 13 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Деньги выделят из резервного фонда.

- Каждая семья получит выплату из городского бюджета в размере 1 миллиона рублей в равных долях на каждого члена семьи (супруги, родители, дети). В соответствии с постановлением комитетом по социальной политике будет разработан порядок предоставления указанных выплат, - уточняют в пресс-службе Смольного.

Напомним, страшная трагедия, унесшая жизни пятерых человек, произошла ранним утром 12 мая. Все произошло в отделении реанимации, где лечили больных коронавирусом. Предположительно, пожар начался из-за неисправного аппарата искусственной вентиляции легких, который загорелся на глазах у одного из врачей. Спасателям МЧС и медикам удалось героически сохранить жизни 15 тяжелобольных пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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