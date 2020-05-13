2020-05-13T20:35:30+03:00
Происшествия

Появилось видео, как беспечный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Петербурга

Парень потерял управление легковушкой на ровном месте [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Сети опубликовали видео жесткого ДТП "Жигулей" и машины полиции в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspbВ Сети опубликовали видео жесткого ДТП "Жигулей" и машины полиции в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb
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В сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» опубликовали видео резонансного ДТП, которое произошло днем ранее на проспекте Обуховской обороны. Напомним, тогда 20-летний водитель «Жигулей» влетел во встречную машину полиции. Судя по видеозаписи, юноша потерял управление отечественной легковушкой почти что на ровном месте.

- Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным служебным автомобилем «Форд Фокус» под управлением 33-летнего полицейского. В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажир машины ОБ ППСП УМВД Центрального района, - сообщали ранее в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось из «Жигулей» велась прямая видеотрансляция в Instagram. Похоже, что поездку снимал сам водитель, делая это явно неуклюже. В последние секунды перед аварией он выехал на трамвайные пути, где и потерял управление машиной. Молодой человек отреагировал на ДТП криком с протяжным матом.

Юный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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