Появилось видео, как беспечный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Петербурга
В сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» опубликовали видео резонансного ДТП, которое произошло днем ранее на проспекте Обуховской обороны. Напомним, тогда 20-летний водитель «Жигулей» влетел во встречную машину полиции. Судя по видеозаписи, юноша потерял управление отечественной легковушкой почти что на ровном месте.
- Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным служебным автомобилем «Форд Фокус» под управлением 33-летнего полицейского. В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажир машины ОБ ППСП УМВД Центрального района, - сообщали ранее в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Оказалось из «Жигулей» велась прямая видеотрансляция в Instagram. Похоже, что поездку снимал сам водитель, делая это явно неуклюже. В последние секунды перед аварией он выехал на трамвайные пути, где и потерял управление машиной. Молодой человек отреагировал на ДТП криком с протяжным матом.
Юный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/dorinspb
ИСТОЧНИК KP.RU