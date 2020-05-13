Появилось видео, как беспечный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Петербурга

13 Май 2020 2020-05-13T20:35:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» опубликовали видео резонансного ДТП, которое произошло днем ранее на проспекте Обуховской обороны. Напомним, тогда 20-летний водитель «Жигулей» влетел во встречную машину полиции. Судя по видеозаписи, юноша потерял управление отечественной легковушкой почти что на ровном месте.

- Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным служебным автомобилем «Форд Фокус» под управлением 33-летнего полицейского. В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажир машины ОБ ППСП УМВД Центрального района, - сообщали ранее в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось из «Жигулей» велась прямая видеотрансляция в Instagram. Похоже, что поездку снимал сам водитель, делая это явно неуклюже. В последние секунды перед аварией он выехал на трамвайные пути, где и потерял управление машиной. Молодой человек отреагировал на ДТП криком с протяжным матом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1082" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778927" frameborder="0"></iframe> Юный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU