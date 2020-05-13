2020-05-13T21:00:10+03:00
Общество

Евгений Шляхто о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Последние 7 дней наблюдается очень-очень положительный тренд»

Директор исследовательского центра имени Алмазова, говоря о коронавирусе в Санкт-Петербурге, отметил отсутствие роста числа госпитализированных больных с COVID-19
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Евгений Шляхто, докладывая о коронавирусе в Санкт-Петербурге, отметил положительную статистику заболеваемости за последние 7 дней.Евгений Шляхто, докладывая о коронавирусе в Санкт-Петербурге, отметил положительную статистику заболеваемости за последние 7 дней.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Директор исследовательского центра имени Алмазова и по совместительству глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 Евгений Шляхто, говоря о коронавирусе в Санкт-Петербурге, отметил положительную динамику. Эксперт заявил, что город выиграл время для того, чтобы новые федеральные медучреждения вступили в строй. По его словам, сегодня-завтра в Северной столице добавятся около тысячи коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Это дополнительно поможет стабилизации ситуации.

- Я хочу подчеркнуть, что последние 7 дней в Санкт-Петербурге число госпитализированных больных с COVID-инфекцией и внебольничными пневмониями не нарастает. Мы стоим на стабильно одинаковом уровне уже неделю. Это очень-очень положительный тренд. Второе – нам удается сохранять относительно низкую летальность. Она меньше чем 0,8% при коронавирусе. Это тоже заслуга системы здравоохранения города, - отметил Евгений Шляхто в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Напомним, ранее вице-губернатор Олег Эргашев высказал мнение, что пик опасной инфекции в Северной столице еще не пройден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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