2020-05-13T21:25:03+03:00
Здоровье

Еще 850 млн рублей получит Территориальный фонд ОМС Петербурга на борьбу с COVID-19

На особый контроль возьмут лечение коронавируса и сердечно-сосудистых заболеваний, а также онкологическую помощь
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургскому Территориальному фонду ОМС выделят еще 850 млн рублей для борьбы с коронавирусом.Петербургскому Территориальному фонду ОМС выделят еще 850 млн рублей для борьбы с коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) Санкт-Петербурга дополнительно получит 850 миллионов рублей. Деньги обещают направить во втором квартале 2020 года. Эти средства пойдут на борьбу с коронавирусом и обеспечение финансовой устойчивости системы здравоохранения в сложных условиях пандемии.

- Сегодня борьба с СOVID-19 – главная задача городского здравоохранения. Но люди болеют и другими заболеваниями. Прошу взять на особый контроль два приоритетных направления: онкологическую помощь и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, - цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

Добавим, что городская медицина является одним из лидеров в России оказанию высокотехнологичной медпомощи. В 2019 году на эти цели направили больше 12 млрд рублей, а число пролеченных пациентов превысило 67 тысяч человек. За счет иногородних граждан, воспользовавшихся услугами больниц, доход от медицины принес дополнительные 10,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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