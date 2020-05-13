Мошенники списали 769 тысяч рублей с карты пожилого профессора СЗГМУ имени Мечникова

13 Май 2020 2020-05-13T21:44:39+03:00

Злоумышленник позвонил пенсионерке на телефон, представился сотрудником банка и заверил, что с ее карты пытаются похитить деньги

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73-летний профессор СЗГМУ имени Мечникова пожаловалась в полицию на телефонного мошенника, оставившего ее без солидных сбережений. Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина с незнакомого номера. Он представился руководителем финансового отдела одного из крупных банков России и сообщил, что с банковской карты женщины пытаются похитить деньги. Профессор легко поверила злоумышленнику.

- После этого пенсионерка раскрыла ему все данные своей банковской карты. Чуть погодя, женщина проверила свои накопления и обнаружила пропажу 769 тысяч рублей. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения документов, подтверждающих проведение операций по переводу денег, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Ранее в Петербурге накрыли подпольный колл-центр мошенников. Они украли у пенсионеров около 3,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU