2020-05-13T21:44:39+03:00
Происшествия

Мошенники списали 769 тысяч рублей с карты пожилого профессора СЗГМУ имени Мечникова

Злоумышленник позвонил пенсионерке на телефон, представился сотрудником банка и заверил, что с ее карты пытаются похитить деньги
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
У профессора СЗГМУ имени Мечникова украли 769 тысяч рублей.У профессора СЗГМУ имени Мечникова украли 769 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

73-летний профессор СЗГМУ имени Мечникова пожаловалась в полицию на телефонного мошенника, оставившего ее без солидных сбережений. Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина с незнакомого номера. Он представился руководителем финансового отдела одного из крупных банков России и сообщил, что с банковской карты женщины пытаются похитить деньги. Профессор легко поверила злоумышленнику.

- После этого пенсионерка раскрыла ему все данные своей банковской карты. Чуть погодя, женщина проверила свои накопления и обнаружила пропажу 769 тысяч рублей. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения документов, подтверждающих проведение операций по переводу денег, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Ранее в Петербурге накрыли подпольный колл-центр мошенников. Они украли у пенсионеров около 3,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КАД встал в две жестких вечерних пробки в Санкт-Петербурге
Петербуржцы делятся фотографиями огненно-малинового заката и радуги в соцсетях
15-летняя школьница из Волхова забеременела от мигранта, которому теперь грозит тюрьма
Зайца, покусанного собаками, спасают в Ленобласти
Мошенники списали 769 тысяч рублей с карты пожилого профессора СЗГМУ имени Мечникова
Еще 850 млн рублей получит Территориальный фонд ОМС Петербурга на борьбу с COVID-19
Евгений Шляхто о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Последние 7 дней наблюдается очень-очень положительный тренд»
Появилось видео, как беспечный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Петербурга
По 1 млн рублей выплатят семьям пациентов, погибших в пожаре в больнице Святого Георгия
Петербуржцам больше не придется ездить в забитых электричках – количество поездов увеличится
Квартиру защитника «Зенита» обокрали на 1,6 млн рублей