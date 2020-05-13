Зайца, покусанного собаками, спасают в Ленобласти

13 Май 2020 2020-05-13T22:03:23+03:00

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В Центр помощи диким животным «Велес», который находится в Ленобласти, поступил очередной несчастный пациент. На этот раз волонтеры спасают зайца, покусанного собаками. Сейчас малыш находится в клетке со всеми удобствами вроде пеленки, воды, корма и травы. Его с ног до головы перебинтовали. Также на «косого» надели медицинский воротник, чтобы он не усугубил себе травмы лишними движениями.

Малыш какое-то время будет носить медицинский воротник. Фото: vk.com/veles_spb

- У нас новенький. Это заяц, покусан собаками. Также диагностирован перелом, - коротко рассказали о первых новостях сотрудники «Велеса».

Подписчики регионального центра помощи диким животным во «Вконтакте» молятся за здоровье малыша и желают ему скорейшего выздоровления. Кто-то отметил, что заяц хоть и маленький, но выглядит вполне боевым и обязательно поправится, раз уж он сумел выжить после столкновения с собаками.

ИСТОЧНИК KP.RU