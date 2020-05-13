15-летняя школьница из Волхова забеременела от мигранта, которому теперь грозит тюрьма

13 Май 2020 2020-05-13T22:28:03+03:00

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Мигрант из Волхова, что в Ленобласти, получил уголовное дело за секс с 15-летней школьницей, которая в итоге забеременела от него. Скрывать рост живота удавалось недолго. На 22-неделе беременности девочка призналась матери во всем. Она заверила, что с ноября 2019 года не раз занималась любовью с гражданином Таджикистана, который приехал в Россию на заработки и пока что является мойщиком.

- Делом занялись следователи. В ходе проверки 22-летнему молодому человеку вручили подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

К слову, школьница состоит на учете отдела по делам несовершеннолетних. Хоть ее отношения с мигрантом и были по любви, но парню теперь грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU