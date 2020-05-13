2020-05-13T23:02:30+03:00
Общество

Петербуржцы делятся фотографиями огненно-малинового заката и радуги в соцсетях

Горожане из разных районов порадовались красивому природному дуэту [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жители Санкт-Петербурга делятся фотографиями красивейшего заката в соцсетях. Фото: vk.com/spb_todayЖители Санкт-Петербурга делятся фотографиями красивейшего заката в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today
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Жители Санкт-Петербурга из разных районов успели насладиться красивейшим дуэтом заката и радуги вечером 13 мая. Многим удалось сфотографировать природный тандем и опубликовать свои снимки в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Закат порадовал горожан своими огненно-малиновыми оттенками, а огромная радуга добавила зрелищу дополнительной эффектности.

Природный тандем порадовал горожан в разных районах. Фото: vk.com/spb_today

Природный тандем порадовал горожан в разных районах. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы ожидаемо восклицали от увиденного и делились впечатлениями в комментариях.

- Спасибо всем, кто такую красоту выложил!

- Если после дождя посчастливилось увидеть полную радугу, цельную радужную арку – это несомненно знак везения и удачи, которые ожидают впереди. Будьте здоровы!

- О да! И это без всяких фильтров на смартфонах.

Петербуржцы отмечают, что для таких эффектных снимков не нужны никакие фильтры телефона. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы отмечают, что для таких эффектных снимков не нужны никакие фильтры телефона. Фото: vk.com/spb_today

Добавим, что 14 мая в Петербурге также сохранится переменная облачность. Днем ожидаются кратковременные дожди. Температура обещает повыситься в лучшем случае до +12 градусов по Цельсию.

Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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