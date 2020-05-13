2020-05-13T23:23:40+03:00
Авто

КАД встал в две жестких вечерних пробки в Санкт-Петербурге

Необычно плотный трафик был как на внешней, так и на внутренней стороне Кольцевой автодороги 13 мая
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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КАД вновь встал в жесткие пробки в Санкт-Петербурге.КАД вновь встал в жесткие пробки в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером 13 мая КАД встал в две жестких пробки в Санкт-Петербурге. Сначала рекордно плотный трафик за всю последнюю неделю зафиксировали на внутренней стороне Кольцевой автомобильной дороги от Горского шоссе до проспекта Энгельса. Длина пробки в итоге составила ни много ни мало 14,1 км. Она продержалась 4 часа.

- Другая необычная пробка длиной 5,3 километра зафиксирована на внешней стороне КАД, от поста ГИБДД до проспекта Обуховской Обороны. На дороге можно было потерять 46 минут, что на 42 минуты больше обычного, - гласят данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Вечерний трафик 13 мая был загружен на 5 баллов. Для сравнения, 12-го числа плотность пробок составила на 1 балл больше. Наиболее загруженными магистралями стали: Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Шафировскому (8 баллов), Ленинский проспект к Московскому (7 баллов), а также проспект Стачек по направлению из центра (7 баллов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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