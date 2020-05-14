От внебольничной пневмонии в Санкт-Петербурге умерли почти 700 человек
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Санкт-Петербурге последние два с половиной месяца волнует не только медиков, но и руководство города. За последнюю неделю количество заболевших по сравнению с обычными значениями увеличился в 5,5 раз. От внебольничной пневмонии скончались почти 700 человек. Такие цифры озвучил вчера в Законодательном Собрании во время ежегодного отчета о деятельности правительства города за 2019 год губернатор Александр Беглов.
- Мы наблюдаем сегодня превышение заболеваемости внебольничными пневмониями относительно средне-многолетнего показателя, - заявил Беглов. - Так, с 1 марта 2020 года в Санкт-Петербурге пневмонией заболели 11 223 человека, 5924 из них выздоровели, а 694 - умерли. При этом за время пандемии коронавирус обнаружен у 8 485 жителей Петербурга, 63 из них скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU