Тело пенсионерки найдено в сгоревшем доме в Ленобласти

13 Май 2020 2020-05-13T23:46:58+03:00

В Ленобласти в пожаре в частном доме погибла пенсионерка. Фото: lenobl.sledcom.ru

Женщина и муж обычно проживали в деревне Великий двор в весенне-осенний период

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13 мая в деревне Великий двор, которая находится в Бокситогорском районе Ленинградской области, сгорел частный дом вместе с пожилой хозяйкой. Следователи установили, что труп, обнаруженный на пожарище, принадлежит 64-летней женщине. Оказалось, пенсионерка вместе со своим мужем решила остаться в деревне в весенне-осенний период, но произошла ужасная трагедия.

- Сейчас проводится проверка по факту обнаружения тела 64-летней женщины после пожара. В ходе осмотра тела видимых признаков насильственной смерти не установлено. Предварительной причиной пожара является неисправность отопительных электроприборов, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей трагедии. Процессуальное решение будет принято только по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU