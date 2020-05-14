Петербуржцам упростили оплату за тепло, воду и свет

14 Май 2020 2020-05-14T00:18:58+03:00

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Абонентам ГУП «ТЭК СПб», перешедшим на прямые расчеты с предприятием, упростили онлайн-оплату квитанций, которые теперь будут поступать в новом формате. В них плату за тепло и горячую воду объединили с суммой за электроэнергию на бланке единого счета. В условиях пандемии коронавируса теплоэнергетики призывают потребителей сидеть дома и платить за услуги удаленно с помощью интернета. Однако передать показания по-прежнему можно и лично.

- Для удобства граждан ГУП «ТЭК СПб» упростило способы дистанционной оплаты и передачи показаний. Оплатить новые платежные документы можно на сайте ТЭКа – без регистрации или в личном кабинете, а также на сайте АО «Петроэлектросбыт», - сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Напомним, в Петербурге на время режима самоизоляции по коронавирусу не станут отключать горячую воду. Это сделано ради удобства горожан, ответственно сидящих дома во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU