2020-05-14T00:18:58+03:00
Общество

Петербуржцам упростили оплату за тепло, воду и свет

ГУП «ТЭК СПб» объединили плату за тепло, горячую воду и электроэнергию на бланке единого счета
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жителям Петербурга упростили дистанционную оплату за тепло, горячую воду и электричество.Жителям Петербурга упростили дистанционную оплату за тепло, горячую воду и электричество.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Абонентам ГУП «ТЭК СПб», перешедшим на прямые расчеты с предприятием, упростили онлайн-оплату квитанций, которые теперь будут поступать в новом формате. В них плату за тепло и горячую воду объединили с суммой за электроэнергию на бланке единого счета. В условиях пандемии коронавируса теплоэнергетики призывают потребителей сидеть дома и платить за услуги удаленно с помощью интернета. Однако передать показания по-прежнему можно и лично.

- Для удобства граждан ГУП «ТЭК СПб» упростило способы дистанционной оплаты и передачи показаний. Оплатить новые платежные документы можно на сайте ТЭКа – без регистрации или в личном кабинете, а также на сайте АО «Петроэлектросбыт», - сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Напомним, в Петербурге на время режима самоизоляции по коронавирусу не станут отключать горячую воду. Это сделано ради удобства горожан, ответственно сидящих дома во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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