2020-05-14T01:26:08+03:00
Общество

В шести школах Петербурга выявили жесткую учебную нагрузку для первоклассников

Прокуратура Выборгского района потребовала не изводить детей и устранить нарушения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прокуратура заподозрила шесть школ Выборгского района в превышении учебной нагрузки для первоклассников.Прокуратура заподозрила шесть школ Выборгского района в превышении учебной нагрузки для первоклассников.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Шесть школ из Выборгского района Санкт-Петербурга заподозрили в серьезном превышении учебной нагрузки. Это стало известно из тщательной проверки местной прокуратуры, сотрудники которой разобрались, как формируется учебный план и составляется расписание для учащихся первых классов. Нарушений нашлось немало.

- В ходе проверки выявлен ряд нарушений, выразившихся в отсутствии чередования в 1 классах основных предметов с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии и физической культуры. Также обнаружено превышение учебной нагрузки с проведением сдвоенных уроков, - отметили в пресс-службе городской прокуратуры.

В итоге от директоров шести школ потребовали устранить нарушения. Вдобавок всю информацию довели до сведения отдела образования администрации Выборгского района, чтобы не допустить подобных «пыток» первоклашек в новом 2020/2021 учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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