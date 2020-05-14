2020-05-14T01:48:40+03:00
Общество

Гигантский фруктовый сад появится в парке Монрепо в Выборге

Яблони и груши уже начали высаживать [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фруктовый сад появится в парке Монрепо. Фото: vk.com/monrepovyborgФруктовый сад появится в парке Монрепо. Фото: vk.com/monrepovyborg
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В парк Монрепо, который находится в Выборге, прибыли 283 саженца для будущего масштабного фруктового сада. Это яблони и груши. Деревья уже начали высаживать согласно проекту реставрации слева от входа в парк, где они были указаны на карте 1804 года. Раньше такие фруктовые сады являлись непременным атрибутом любой дворянской усадьбы.

Яблони и груши прибыли из Германии. Фото: vk.com/monrepovyborg

Яблони и груши прибыли из Германии. Фото: vk.com/monrepovyborg

- Деревья провели много времени в пути из питомника Германии, и сейчас у реставраторов крайне напряженная пора – для работ по высадке используется почти все светлое время суток, поэтому более подробные комментарии специалисты-озеленители смогут дать только после завершения срочных работ, примерно через две недели, - отметили в пресс-службе парка.

Добавим, что Монрепо уже открыли для туристов. Однако необходимо соблюдать ряд правил: гулять поодиночке или семьей и с соблюдением 1,5-метровой дистанции. Также желательно надевать средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Гигантский фруктовый сад появится в парке Монрепо в Выборге
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