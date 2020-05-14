2020-05-14T08:19:29+03:00
Происшествия

Девушка вдребезги разбила о дерево Mercedes AMG за 13 миллионов рублей на Приморском шоссе

После вылета с дороги элитная иномарка вспыхнула и сгорела дотла
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Лисьем Носу разбился дорогой Mercedes AMG S63. Фото: vk.com/dorinspbВ Лисьем Носу разбился дорогой Mercedes AMG S63. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

В рубашке родилась девушка-водитель, ехавшая за рулем мощного и дорогого Mercedes AMG S63, который в ночь на 14 мая вдребезги разбился на Приморском шоссе в районе Лисьего Носа. Иномарка сначала «срубила» пару деревьев, а потом вспыхнула и сгорела дотла. Люди в ДТП не пострадали.

- Около 1:30, Приморское шоссе от Лисьего Носа в сторону Санкт-Петербурга, водитель (женщина), управляя автомобилем Mercedes AMG S63, не справился с управлением и слетел с дороги, совершил столкновение с деревьями и отлетел обратно на дорогу, - пишет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД по Приморскому району.

Несмотря на то, что куски машины раскидало в радиусе нескольких метров, а от самого спорткупе остался лишь обгорелый кузов, ехавшая за рулем девушка отделалась испугом.

Отметим, что ночью шел дождь и дорога была мокрой, а мощность машины составляет внушительные 585 лошадиных сил.

К слову, стоимость нового купе Mercedes AMG S63 начинается от 13 миллионов рублей.

Сначала машину выбросило в деревья с дороги, а потом начался пожар. Фото: vk.com/dorinspb

Сначала машину выбросило в деревья с дороги, а потом начался пожар. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метрополитен показал, как идет ремонт эскалатора на «Технологическом институте»
Замглавы Красносельского района Петербурга пойман при получении взятки
Огромная пробка на КАД собралась из-за ДТП на Вантовом мосту
Девушка вдребезги разбила о дерево Mercedes AMG за 13 миллионов рублей на Приморском шоссе
Погода на 14 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: до+12 и дожди
От внебольничной пневмонии в Санкт-Петербурге умерли почти 700 человек
Гигантский фруктовый сад появится в парке Монрепо в Выборге
В шести школах Петербурга выявили жесткую учебную нагрузку для первоклассников
Петербуржцам упростили оплату за тепло, воду и свет
Тело пенсионерки найдено в сгоревшем доме в Ленобласти
КАД встал в две жестких вечерних пробки в Санкт-Петербурге
Петербуржцы делятся фотографиями огненно-малинового заката и радуги в соцсетях
15-летняя школьница из Волхова забеременела от мигранта, которому теперь грозит тюрьма
Зайца, покусанного собаками, спасают в Ленобласти
Мошенники списали 769 тысяч рублей с карты пожилого профессора СЗГМУ имени Мечникова
Еще 850 млн рублей получит Территориальный фонд ОМС Петербурга на борьбу с COVID-19
Евгений Шляхто о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Последние 7 дней наблюдается очень-очень положительный тренд»
Появилось видео, как беспечный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Петербурга
По 1 млн рублей выплатят семьям пациентов, погибших в пожаре в больнице Святого Георгия
Петербуржцам больше не придется ездить в забитых электричках – количество поездов увеличится
Квартиру защитника «Зенита» обокрали на 1,6 млн рублей