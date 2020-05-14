Девушка вдребезги разбила о дерево Mercedes AMG за 13 миллионов рублей на Приморском шоссе

14 Май 2020 2020-05-14T08:19:29+03:00

После вылета с дороги элитная иномарка вспыхнула и сгорела дотла

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В рубашке родилась девушка-водитель, ехавшая за рулем мощного и дорогого Mercedes AMG S63, который в ночь на 14 мая вдребезги разбился на Приморском шоссе в районе Лисьего Носа. Иномарка сначала «срубила» пару деревьев, а потом вспыхнула и сгорела дотла. Люди в ДТП не пострадали.

- Около 1:30, Приморское шоссе от Лисьего Носа в сторону Санкт-Петербурга, водитель (женщина), управляя автомобилем Mercedes AMG S63, не справился с управлением и слетел с дороги, совершил столкновение с деревьями и отлетел обратно на дорогу, - пишет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД по Приморскому району.

Несмотря на то, что куски машины раскидало в радиусе нескольких метров, а от самого спорткупе остался лишь обгорелый кузов, ехавшая за рулем девушка отделалась испугом.

Отметим, что ночью шел дождь и дорога была мокрой, а мощность машины составляет внушительные 585 лошадиных сил.

К слову, стоимость нового купе Mercedes AMG S63 начинается от 13 миллионов рублей.

Сначала машину выбросило в деревья с дороги, а потом начался пожар. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU