Огромная пробка на КАД собралась из-за ДТП на Вантовом мосту

14 Май 2020 2020-05-14T09:13:39+03:00

По внутреннему кольцу есть проезд только по одной полосе

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Утренний снегопад стал полной неожиданностью для петербургских водителей, к середине мая уже давно успевших сменить зимнюю резину на летнюю. Непогода могла стать причиной серьезной аварии на Вантовом мосту, из-за которого на КАДе собралась огромная пробка.

- Авария на внутреннем кольце КАД. По мосту в сторону Софийской улицы машины проезжают только по правой полосе, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы аварии.

Судя по опубликованным фото, в ДТП попали сразу несколько автомобилей. А ехавшие за ними по КАД водители теперь вынуждены протискиваться в узкий проезд. Из-за этого пробка растянулась от съезда с Вантового моста до развязки с Народной улицей и даже за нее.

Длина затора составляет около восьми километров. Тем водителям, которые еще не успели застрять в этой пробке, лучше выбрать другие пути проезда.

Официальной информации из ГИБДД по поводу аварии пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU