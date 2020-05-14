2020-05-14T09:13:39+03:00
Происшествия

Огромная пробка на КАД собралась из-за ДТП на Вантовом мосту

По внутреннему кольцу есть проезд только по одной полосе
Петр КИБЕР
Поделиться:
ДТП на Вантовом мосту стало причиной пробки на КАД. Фото: vk.com/spb_today / Ольга СмирноваДТП на Вантовом мосту стало причиной пробки на КАД. Фото: vk.com/spb_today / Ольга Смирнова
Изменить размер текста:

Утренний снегопад стал полной неожиданностью для петербургских водителей, к середине мая уже давно успевших сменить зимнюю резину на летнюю. Непогода могла стать причиной серьезной аварии на Вантовом мосту, из-за которого на КАДе собралась огромная пробка.

- Авария на внутреннем кольце КАД. По мосту в сторону Софийской улицы машины проезжают только по правой полосе, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы аварии.

Судя по опубликованным фото, в ДТП попали сразу несколько автомобилей. А ехавшие за ними по КАД водители теперь вынуждены протискиваться в узкий проезд. Из-за этого пробка растянулась от съезда с Вантового моста до развязки с Народной улицей и даже за нее.

Длина затора составляет около восьми километров. Тем водителям, которые еще не успели застрять в этой пробке, лучше выбрать другие пути проезда.

Официальной информации из ГИБДД по поводу аварии пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метрополитен показал, как идет ремонт эскалатора на «Технологическом институте»
Замглавы Красносельского района Петербурга пойман при получении взятки
Огромная пробка на КАД собралась из-за ДТП на Вантовом мосту
Девушка вдребезги разбила о дерево Mercedes AMG за 13 миллионов рублей на Приморском шоссе
Погода на 14 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: до+12 и дожди
От внебольничной пневмонии в Санкт-Петербурге умерли почти 700 человек
Гигантский фруктовый сад появится в парке Монрепо в Выборге
В шести школах Петербурга выявили жесткую учебную нагрузку для первоклассников
Петербуржцам упростили оплату за тепло, воду и свет
Тело пенсионерки найдено в сгоревшем доме в Ленобласти
КАД встал в две жестких вечерних пробки в Санкт-Петербурге
Петербуржцы делятся фотографиями огненно-малинового заката и радуги в соцсетях
15-летняя школьница из Волхова забеременела от мигранта, которому теперь грозит тюрьма
Зайца, покусанного собаками, спасают в Ленобласти
Мошенники списали 769 тысяч рублей с карты пожилого профессора СЗГМУ имени Мечникова
Еще 850 млн рублей получит Территориальный фонд ОМС Петербурга на борьбу с COVID-19
Евгений Шляхто о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Последние 7 дней наблюдается очень-очень положительный тренд»
Появилось видео, как беспечный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Петербурга
По 1 млн рублей выплатят семьям пациентов, погибших в пожаре в больнице Святого Георгия
Петербуржцам больше не придется ездить в забитых электричках – количество поездов увеличится
Квартиру защитника «Зенита» обокрали на 1,6 млн рублей